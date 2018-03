Moeder leert verwende zoon (13) een lesje na pesten om kleding

Een gefrustreerde moeder die vreesde dat haar 13-jarige zoon te verwend geworden was, toen bleek dat hij zijn klasgenoten die tweedehandskleding droegen bekritiseerde, heeft haar zoon op gepaste wijze gestraft. Ze stuurde hem met twintig dollar naar de plaatselijke kringloopwinkel om er zijn outfit voor de hele week te kopen.Cierra Forney kreeg te horen dat haar zoon 'deed alsof hij zelf te goed was om in kringloopwinkels of bij ketens als Walmart zijn inkopen te doen'. ,,Zulk gedrag tolereer ik niet. Ik hoop dat dit hem leert een betere man te zijn”, zegt Forney, die haar verhaal op Facebook deelde.,,Vandaag moest mijn zoon twintig dollar (ongeveer zestien euro) van zijn eigen geld meenemen naar een kringloopwinkel om kleren te kopen die hij de hele week naar school aan moet'', schreef Forney op Facebook. ,,Wat hij vindt, zal hij moeten dragen. Hij is er niet gelukkig mee en moest zelfs huilen, maar ik geloof er sterk in dat hij over vijftien jaar lachend zal terugkijken op de dag dat zijn moeder hem liet winkelen in een kringloopwinkel'', schrijft de vrouw. ,,Ik wil mijn kinderen meegeven dat geld ook niet alles is en dat je niet op andere mensen moet neerkijken om waar ze winkelen.''De actie van de bezorgde moeder werd positief onthaald op sociale media en haar post werd al gauw duizenden keren gedeeld. ,,Goed dat je een ouder bent die niet tolereert dat haar kind ander kleineert op basis van sociale klasse of welk verschil dan ook waar kinderen een probleem van maken!''Een andere moeder postte dat ze de actie van de moeder helemaal begreep. ,,Ze zijn nu zo geobsedeerd door merken en bepaalde winkels! Je moet blijven opvoeden! Goed werk, mama!'' Andere ouders vreesden dat Forney misschien iets te streng was geweest en of het niet averechts zou werken, doordat haar zoon zijn respect voor haar zou verliezen of haar zou gaan haten.In een update liet de vrouw weten dit niet gedaan te hebben om hem te straffen en dat ze zijn toestemming had gevraagd om het verhaal op Facebook te zetten. ,,Ik probeerde hem te leren dat geld en merken niet veranderen wie we als mensen zijn. Hij kan nog steeds een geweldig, leuk en geliefd kind zijn, zónder dat hij dure kleding uit bepaalde winkels draagt'', zegt Forney.,,Ik realiseer me dat wij als ouders gedeeltelijk schuld dragen door hem altijd merkspullen te hebben gegeven. We streven er altijd naar om hem de dingen te geven die we zelf nooit hadden en daardoor is hij er aan gewend geraakt. Ik heb dit enkel gedaan om mijn zoon te helpen een beter mens te worden. Hij heeft een waardevolle les geleerd door dit experiment én hij draagt het overhemd dat hij gekocht heeft vandaag met trots!''