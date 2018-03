Rare jongens die Chinezen, ze kopen in de Keukenhof klompsouvenirs die in China worden gemaakt

Het toeristenseizoen is begonnen. De Keukenhof wordt weer overspoeld door Chinezen. En wat kopen ze dan? klompensouvenirs die in hun eigen land geproduceerd zijn en via de Liempdse klompenmaker Traa (Traa Souvenirs) op de Nederlandse markt worden afgezet.Stichting Brabantse Klomp houdt in april de Klompenmaand met een berg aan activiteiten om de klomp en het populierenlandschap onder de aandacht te brengen. Brabants Dagblad ging op bezoek bij de laatste twee machinale klompenbedrijven die Brabant rijk is: Ad Traa in Liempde en Hennie van Kaathoven in Schijndel.Van Kaathoven maakt nog machinaal klompen. Daarnaast heeft hij er een houthandel bij voor de open haard. ,,Want de schoorsteen moet roken." In Liempde heeft Traa een tweede poot van het bedrijf Traa Klompenfabriek opgericht: Traa Souvenirs. En dat loopt prima. Containers vol levert Traa aan het begin van het toeristenseizoen af bij allerlei toeristische trekpleisters.