Boerenfamilie uit Braamt haalde 2.633 hennepplanten binnen uit geldnood

Een 80-jarige vader en zijn twee zonen van 45 en 46 jaar zijn in de rechtbank van Arnhem veroordeeld voor het bezitten van 2.633 hennepplanten op hun boerderij in Braamt. De straffen lopen uiteen van één maand voorwaardelijke celstraf tot een werkstraf van 240 uur.



Een vierde verdachte, een man die namen zou hebben verstrekt van personen die konden helpen met de kwekerij, is vrijgesproken omdat er niet genoeg bewijs tegen hem was.



De hennepkwekerij werd op 20 januari vorig jaar ontdekt. Het boerenbedrijf van de vader en de twee zonen zat in geldnood en gaf twee onbekenden toestemming om een hennepkwekerij in de loods op te zetten.



De man van 45 is een taakstraf van 240 uur en twee maanden voorwaardelijke celstraf opgelegd. De andere zoon krijgt één maand voorwaardelijke celstraf en een werkstraf van 120 uur, terwijl de vader alleen één maand voorwaardelijke celstraf heeft gekregen.



Met de hennepkwekerij zou één ton zijn verdiend. Dat bedrag werd verdeeld onder de drie eigenaren van het boerenbedrijf en de twee onbekenden die de hennepkwekerij opzetten.



De drie familieleden moeten ieder een bedrag van 17.000 euro terugbetalen.

Reacties

29-03-2018 15:10:29 stora

Stamgast



WMRindex: 9.664

OTindex: 1.155

Dat is nog eens handel.

Je verdient samen een ton en je hoeft maar 3 x 17.000 terug te betalen.

Misdaad loont dus.

29-03-2018 16:35:53 Samui-Axe

@stora : Dat zou je denken, maar neem maar van mij aan dat ze ook nog een zeer interessant gesprek met de belastingdienst krijgen

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: