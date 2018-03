Workum krijgt piemelfontein met 230 houten piemels die fier in de lucht spuiten

Friesland krijgt een ‘piemelfontein’. In Workum wordt dit mobiele kunstwerk zondag 8 april onthuld. Vanaf dat moment zal een aantal van de ruim 230 houten piemels fier in de lucht spuiten tijdens een tour van het gevaarte langs verschillende Friese gemeenten. Het idee voor de fontein ontstond vorig jaar als protest tegen de organisatoren van Leeuwarden-Fryslân als Culturele Hoofdstad van 2018. Die hebben er niettemin nog 10.000 euro subsidie bij gedaan.



Er was aanvankelijk boosheid over het plan van die organisatoren om de elf steden van de Elfstedentocht elk te voorzien van een speciale fontein. Dat zou onvoldoende in gezamenlijkheid ofwel ’mienskip’ zijn gemaakt. Daar kwam nog bij dat er niet één Friese kunstenaar voor het project werd gevraagd. Als signaal voor deze onvrede moest er nog een andere, mobiele fontein komen die ging spuiten vanuit een toen nog onbekend aantal piemels.



Het initiatief kwam van De Paupers, een muziektheatergroep onder de leiding van Henk de Boer. Circa tweehonderd particulieren doneerden of adopteerden sindsdien ieder een lid, waarop ze binnenkort indien gewenst ook hun naam zien prijken. De grootste fonteinen in piemelvorm zijn vijf meter en gedoneerd door met name het bedrijfsleven. De grote fonteinen spuiten altijd water, een aantal van de kleinere zijn handmatig te bedienen. ,,Leuk voor kinderen”, aldus De Boer.



Geheel in stijl van het kunstwerk, dat ook wel de Pauperfontein heet, en tot nut van het algemeen zit er een openbaar toilet in het gevaarte, waarvoor in totaal 333 bijdragen binnenkwamen. Het geheel is 8,5 meter hoog en heeft een omtrek van zes meter.



De organisatie Leeuwarden-Fryslând heeft de Pauperfontein uiteindelijk ook in het hoofdprogramma opgenomen. Ze wilde volgens eigen zeggen iets negatiefs naar iets positiefs buigen, haar gevoel voor humor laten zien en boven alles waarderen dat de piemelfontein vanuit de bevolking is ontstaan.

Een piemelfontein, dat zal wel een lullig iets zijn.

Laten we hopen dat er alleen water uit komt.

Omdat je altijd mensen houdt die iets te zeiken hebben.

