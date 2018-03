Vrouw (25) wil tonen dat God bestaat en laat auto met haar twee kinderen erin crashen

In een poging om haar kinderen te bewijzen dat God bestaat heeft een vrouw (25) uit Atlanta haar wagen laten crashen. De vrouw zat met haar twee jonge kinderen van 5 en 7 jaar in de auto en reed het voertuig met zeer hoge snelheid tegen een betonnen paal aan.



Het drietal overleefde de botsing. De vrouw werd opgepakt en zit vast voor zware kindermishandeling.



“Mama vertelde ons dat we onze riemen moesten vastmaken en ons schrap moesten zetten. Ze draaide de auto, sloot haar ogen en zei iets als ‘bla bla bla I love God’ en daarna ging ze steeds harder rijden”, zeiden de kinderen.

Reacties

28-03-2018 17:37:43 Emmo

Oudgediende



WMRindex: 31.475

OTindex: 17.401

Bij deze is het bestaan van God dus aangetoond. Ze hebben het overleeft.

28-03-2018 17:47:17 allone

Stamgast



WMRindex: 33.047

OTindex: 63.579

@Emmo : jammer dat de justitie minder overtuigd is jammer dat de justitie minder overtuigd is

28-03-2018 18:16:08 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 29.884

OTindex: 61.710

@Sjaak : Mijn geloof is hierdoor versterkt. Ik geloof er heilig in dat de airbag bestaat.

