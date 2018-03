Vrouw in Hoogeveen moest voor straf naakt straat op met bordje hoer

Een vrouw in Hoogeveen is door haar toenmalige vriend gedwongen om vrijwel naakt over straat te gaan. Zij droeg een piepschuim bordje met de tekst ‘hoer’ erop.



De man (32) uit Arnhem zei dinsdag voor de rechtbank in Assen dat de vrouw straf kreeg, omdat zij vreemd was gegaan. ,,Eigenlijk wilde ik weggaan. Maar zij zei dat ze alles wilde doen om te zorgen dat ik bleef. Toen bedacht ik dat van het bordje met hoer en dat zij daarmee naakt de straat op moest lopen. Ik vond dat eigenlijk wel creatief van mezelf.”



De Arnhemmer wordt ook verdacht van mishandeling van de vrouw. Zij liep een gebroken wervel op in haar rug. De mishandelingen zouden zijn gebeurd tussen juni 2014 en 16 juli 2014. De twee kenden elkaar via een chatsite en hadden een paar maanden een relatie. Het ging al vrij snel mis. De verdachte dacht dat de vrouw vreemd ging met de bovenbuurman. Volgens hem seinde zij naar de buurman door te hoesten en te kloppen. De vrouw heeft verklaard dat de verdachte haar vanaf dat moment begon te slaan.



Een buurvrouw, die de Hoogeveense met het bordje hoer zag lopen, heeft verklaard dat zij heel bang was voor de verdachte. Het slachtoffer droeg alleen een string en probeerde haar borsten te bedekken. De getuige zag dat de vrouw onder de blauwe plekken zat. De verdachte ontkent de mishandelingen. Bij de rechtbank zei hij te vermoeden dat haar vorige vriend haar heeft geslagen.



De verdachte heeft een lang strafblad. Volgens deskundigen heeft de man stoornissen, waarvoor hij behandeld moet worden. De verdachte is ook verslaafd geweest aan het roken van cocaïne. De officier van justitie constateert dat de vrouw door een hel is gegaan. ,,Dat met dat bordje was misschien wel haar redding." De officier vindt dat er voldoende bewijs dat de verdachte haar ernstig mishandeld heeft. ,,Wat haar is overkomen, dat zij bijna naakt de straat op moest, is buitengewoon vernederend geweest.”



De strafzaak tegen de man is meerdere keren om uiteenlopende redenen uitgesteld. Ondertussen is hij voor andere strafbare feiten al veroordeeld tot een combinatie van cel en behandeling (ISD). Dinsdag is tegen de man 1,5 jaar gevangenisstraf geëist. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

27-03-2018 18:37:39 Mamsie

Voor deze idioot met zijn middeleeuwse ideeën is er een passende straf:

De schandpaal. In zijn nakie.

En dan de confrontatie met de rotte tomaten en de rauwe eieren!



27-03-2018 19:12:35 Jura6

@Mamsie : Daar zat af en toe ook wel een verdwaalde steen tussen...

27-03-2018 19:51:59 Samui-Axe

Ik snap die vrouwen niet! Alles doen om het goed te maken? Ik kan begrijpen dat je bang geworden bent van zo'n etterbak, maar dan zoek je toch hulp? Familie, vrienden, justitie?? Ik snap dit echt niet hoor, 't lijkt wel stockholmsyndroom

27-03-2018 20:51:08 Emmo

Eigenlijk wilde ik weggaan. Maar zij zei dat ze alles wilde doen om te zorgen dat ik bleef. Dat is natuurlijk geen vrijbrief. Maar aan de andere kant, hoe vrijwillig of onvrijwillig was die wandeling?

27-03-2018 21:09:57 stora

Maar volgens de buurvrouw zat ze onder de blauwe plekken.

Als ze had gezegd dat hij weg moest, dan had ze denk haar doodvonnis getekend.

Men kan makkelijk zeggen dan ga je toch weg, maar je zal maar in die situatie zitten. @Emmo , als je heel bang ben voor iemand dan is alleen met het mondje genoeg.Maar volgens de buurvrouw zat ze onder de blauwe plekken.Als ze had gezegd dat hij weg moest, dan had ze denk haar doodvonnis getekend.Men kan makkelijk zeggen dan ga je toch weg, maar je zal maar in die situatie zitten.

27-03-2018 22:23:11 Samui-Axe





Natuurlijk is weggaan vast niet gemakkelijk, maar heb je een andere keuze dan? Please enlighten, want ik zie het niet @stora : Nee, jezelf zo laten mishandelen en vernederen! Dan heb je het gevondenNatuurlijk is weggaan vast niet gemakkelijk, maar heb je een andere keuze dan? Please enlighten, want ik zie het niet

