Automobilisten vertrouwen in dichte mist op automatische lampen

Veel mensen kregen vanochtend een boete voor de verkeerde verlichting, terwijl ze geen idee hadden dat ze iets fout deden. Door geavanceerde auto's zijn we niet meer gewend dat we iets zelf moeten doen, maar in de dichte mist moet je toch handmatig de juiste verlichting aanzetten. De meeste sensoren detecteren de mist namelijk niet.

Reacties

28-03-2018 17:35:06 Emmo

Oudgediende



WMRindex: 31.475

OTindex: 17.401

Lang leve de automatische schakelingen. Nadenken schijnt toch beter te zijn.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: