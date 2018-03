Man die wil bewijzen dat aarde plat is lanceert zichzelf met zelfgemaakte raket

Mike Hughes houdt al jaren vol dat de aarde plat is. Maar hij beweert ook dat hij dat kan bewijzen door zichzelf de ruimte in te lanceren met een zelfgemaakte raket. En dat is exact wat hij afgelopen zaterdag gedaan heeft, meldt AP.Hughes lanceerde in CaliforniŽ een raket waarmee hij maar liefst 571,5 meter de lucht in werd geschoten. Hij landde weer heelhuids in de Mojave Desert in de Amerikaanse staat. Hoewel er weinig voorzorgsmaatregelen genomen waren, vonden paramedici dat het veilig genoeg was om de actie te ondernemen.Hughes wilde in eerste instantie al in november de lucht in gaan. De lancering moest echter meermaals uitgesteld worden wegens legale eisen en problemen met het maken van de raket. Uiteindelijk kon hij vanaf een privaat landgoed lanceren. Een mobile home werd omgebouwd tot een lanceerplatform.En dit is niet de laatste keer dat Hughes zoín stunt gaat uithalen. De volgende keer wil hij zelfs nog veel hoger komen. Nu wil hij een raket gaat maken die vanaf een ballon gelanceerd wordt en hem 109 kilometer hoog brengt. Dat is ongeveer waar de ruimte begint. Als alles volgens plan gaat, is die lancering in augustus.Hughes wilde met zijn lancering natuurlijk aantonen dat de aarde plat is. Dus wat is het resultaat daarvan? Simpel gezegd: die aarde van ons, is toch echt nog rond.Sterker nog: een lancering als deze had nooit kunnen plaatsvinden vanaf een platte aarde. Bij een platte aarde trekt de zwaartekracht namelijk direct naar een punt en is minder horizontaal. Met andere woorden: de raket was waarschijnlijk opzij geschoten, in plaats van omhoog.