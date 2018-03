Grolsch komt met wereldprimeur: bierkrat volledig van plastic afval

ENSCHEDE – Bierbrouwerij Grolsch uit Enschede heeft een krat laten maken van honderd procent plastic consumentenafval. Het kratje voor het pilsmerk Kornuit lijkt op het eerste oog niet bijzonder, maar is volgens de Twentse bierbrouwer vanuit duurzaamheid ‘absoluut uniek’. „We brengen hiermee als eerste ter wereld een krat op de markt vervaardigd van honderd procent gerecycled consumentenplastic.”Het krat is door de bierbrouwer gerealiseerd in samenwerking met DS Smith Plastics. „Dagelijks wordt er veel plastic consumentenafval weg gegooid. Het Kornuit krat is volledig van dit afval gemaakt. Het plastic afval wordt ingezameld, gesorteerd, gescheiden en vermalen. De lichte kunststoffen, zoals polypropeen en polyetheen, worden gedroogd, verzameld en opnieuw verwerkt tot kunststof. Het kunststof dat hieruit ontstaat, is ongekend sterk en voor dit krat gebruikt”, aldus Jaap Sühre, marketing manager van Kornuit.Sühre geeft aan dat er al internationale aandacht is voor het speciale bierkratje. „Het krat is genomineerd voor de Plastics Recycling Awards Europe 2018, in de categorie ‘Best Recycled Plastic Packaging Product’. Daar zijn we enorm trots op.” Op 25 april worden de winnaars van deze prijzen bekendgemaakt.