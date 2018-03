Ontslagen ober: Ik ben niet onbeschoft, ik ben Frans

Een ober in Canada die werd ontslagen omdat hij volgens zijn werkgever 'agressief, onbeschoft en respectloos' deed, zegt dat hij zich helemaal niet brutaal gedroeg jegens de restaurantgasten. Hij wordt gediscrimineerd vanwege zijn Franse afkomst, stelt hij in een klacht.



Die heeft hij ingediend bij het mensenrechtentribunaal in de Canadese provincie British Columbia. Hij wil dat het restaurant in Vancouver dat hem de laan uitstuurde, wordt berispt vanwege 'discriminatie tegen mijn cultuur'.



De restauranteigenaar zegt dat de werknemer herhaaldelijk is berispt vanwege zijn gedrag. Daarvoor kreeg hij zowel mondelinge als schriftelijke waarschuwingen. Maar de ober, Guillaume Rey, zegt dat de Franse cultuur nu eenmaal 'directer en expressiever is' dan de Canadese.



Hij zegt dat hij zijn benadering van de gasten heeft overgehouden aan zijn opleiding in de Franse horeca. Zijn werkgever erkent wel dat hij zijn werk naar behoren deed, ondanks het meningsverschil over de manier waarop hij de gasten benaderde.



Het restaurant heeft nog geprobeerd de aanklacht bij het mensenrechtentribunaal van tafel te krijgen, maar één lid van het tribunaal wil per se dat de ober zijn verhaal komt doen. "Hij moet maar eens uitleggen wat het precies is aan zijn Franse afkomst waardoor mensen kennelijk steeds geneigd zijn te denken dat zijn gedrag op de werkvloer niet acceptabel is."

Reacties

27-03-2018 11:26:18 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 29.872

OTindex: 61.687

Ja, Franse obers schijnen berucht te zijn om een arrogante houding.

De andere Fransen zijn in de regel aardige en beleefde mensen.

27-03-2018 11:35:57 DukeNukem

@Mamsie : Mijn ervaring is dat met name parijzenaars last hebben van een wat onhebbelijke houding. Buiten parijs ben ik nog maar weinig onvriendelijke fransen tegen gekomen.

27-03-2018 11:54:45 Samui-Axe

Ik heb enkele Fransen in mijn vriendenkring, hele aardige, absoluut geen arrogante lieden! Maar inderdaad, de Fransen hebben wel degelijk de reputatie hautain te zijn.



Maar zoals altijd gaat het in deze om generalisaties: De Duitsers hebben geen gevoel voor humor, Belgen zijn dom, Nederlanders zijn onbeleefd/bruusk en Fransen zijn arrogant/hautain..



Ik kan me er wel iets bij voorstellen, laten we wel wezen, en met alle respect voor obers, het is nou niet echt een wereldbaan waar je een universitaire opleiding voor nodig hebt.



Mensen komen in jouw restaurant eten en wensen niet gebrutaliseerd te worden! Doe dat bij mij en ik ben er weg van, zonder betalen..



.



Laatste edit 27-03-2018 11:55

27-03-2018 12:37:37 DrZiggy

Erelid



WMRindex: 3.152

OTindex: 172

S Als hij mondeling en zelfs schriftelijk gewaarschuwd is dat zijn "Franse houding" niet gewenst is, dan is het toch duidelijk?



Een baas mag toch zeker wel bepalen hoe zijn gasten worden aangesproken. Als hij zich dan niet kan of wilt aanpassen, is dat toch echt zijn eigen probleem.



Ik ga daar maar alle klanten in het Nederlands bedienen. Want dat heb ik overgehouden aan mijn opleiding in Nederland. Als ik dat niet mag, word ik gediscrimineerd vanwege mijn Nederlandse afkomst.

27-03-2018 12:49:53 allone

Stamgast



WMRindex: 33.023

OTindex: 63.551



Krijgen we dat latere van je te horen,



: nou.. ik heb wel eens erger met Franse mensen, hoor. Bijv, als ik ze een lift geef, en ze gaan me in mijn eigen auto vertellen wat ik wel of niet moet doen, denk ik toch echt, 'ga dan maar lopen'

Ik zeg niet dat het geen aardige mensen kunnen zijn, maar ze schijnen toch wel te denken dat ze het centrum van het universum zijn, en moeten beslissen wat andere mensen moeten doen.



Nu ben ik wel benieuwd hoe het afloopt, en wat het tribunaal beslist..Krijgen we dat latere van je te horen, @Emmo @Samui-Axe : nou.. ik heb wel eens erger met Franse mensen, hoor. Bijv, als ik ze een lift geef, en ze gaan me in mijn eigen auto vertellen wat ik wel of niet moet doen, denk ik toch echt, 'ga dan maar lopen'Ik zeg niet dat het geen aardige mensen kunnen zijn, maar ze schijnen toch wel te denken dat ze het centrum van het universum zijn, en moeten beslissen wat andere mensen moeten doen.

27-03-2018 12:52:56 Samui-Axe

@allone : Maar dan nog zijn ze niet allemaal zo. Dat is iets dat jij mij al jaren probeert bij te brengen: Generaliseren is niet goed!

27-03-2018 12:57:56 DrZiggy

Erelid



WMRindex: 3.152

OTindex: 172

S



Volgens 2401 mensen nodig om een representatief beeld te vormen.



Dus tenzij Frankrijk heeft ruim 62.000.000 inwoners. Daar zal een deel van niet van Franse komaf zijn, maar een andere deel zal ook elders wonen. Dus laten we dit aanhouden.Volgens deze steekproefcalculator heb je danmensen nodig om een representatief beeld te vormen.Dus tenzij @Samui-Axe zoveel Franse kennissen heeft of @allone zoveel Franse lifters heeft meegenomen, mogen jullie niet generaliseren op basis van eigen ervaringen

27-03-2018 13:01:16 Emmo

Oudgediende



WMRindex: 31.444

OTindex: 17.399

@Samui-Axe :

en met alle respect voor obers, het is nou niet echt een wereldbaan waar je een universitaire opleiding voor nodig hebt. Quoteen met alle respect voor obers, het is nou niet echt een wereldbaan waar je een universitaire opleiding voor nodig hebt. Toch kun je als gast het verschil merken tussen iemand die de hotelschool gedaan heeft en iemand die het als vakantiebaantje doet.

27-03-2018 13:06:05 allone

Stamgast



WMRindex: 33.023

OTindex: 63.551



Maar je kunt je natuurlijk wel afvragen, waar deze stereotypen vandaan komen



Laatste edit 27-03-2018 13:07 @DrZiggy : haha, dat ben ik met je eens. Behalve dat ze geen lifter was, en ik de afgelopen jaren vaker met haar te maken heb gehad. Plus met andere Fransen. Maar da's idd nog steeds geen wetenschappelijk aantal.Maar je kunt je natuurlijk wel afvragen, waar deze stereotypen vandaan komen

27-03-2018 13:12:15 Brennyraas

Senior lid

WMRindex: 421

OTindex: 131

maar waarom gaat hij dan niet gewoon naar frankrijk om daar te gaan werken. je hoort je nu eenmaal aan te passen. oke, de eerste keer snap ik het, maar na herhaaldelijk verzoek hoor jij gewoon aan te passen zoals elk ander mens..

27-03-2018 14:48:18 Samui-Axe

@Emmo : @Emmo :

Toch kun je als gast het verschil merken tussen iemand die de hotelschool gedaan heeft en iemand die het als vakantiebaantje doet. QuoteToch kun je als gast het verschil merken tussen iemand die de hotelschool gedaan heeft en iemand die het als vakantiebaantje doet.



Ik weet 't, ik heb in het verleden met enige regelmaat chique gedineerd en weet het verschil. Maar dan nog, er is een verschil tussen vakkundig je werk doen of er als een arrogantje mee om te gaan.



Opvallend was juist altijd dat in de betere etablissementen de bediening uiterst correct was! Als je uitleg vroeg over een gerecht of zelfs de volgorde van het gebruik van het bestek dan werd je immer zeer vriendelijk bejegend.



: Ik generaliseer zoveel als ik maar wil, alsjeblieft dankjewel



Dat gezegd hebbende. lees nog eens mijn eerdere reacties nauwgezet na, je zult dan lezen dat ik juist mijzelf afkeer van generaliseren



.



Laatste edit 27-03-2018 14:58 Ik weet 't, ik heb in het verleden met enige regelmaat chique gedineerd en weet het verschil. Maar dan nog, er is een verschil tussen vakkundig je werk doen of er als een arrogantje mee om te gaan.Opvallend was juist altijd dat in de betere etablissementen de bediening uiterst correct was! Als je uitleg vroeg over een gerecht of zelfs de volgorde van het gebruik van het bestek dan werd je immer zeer vriendelijk bejegend. @DrZiggy : Ik generaliseer zoveel als ik maar wil, alsjeblieft dankjewelDat gezegd hebbende. lees nog eens mijn eerdere reacties nauwgezet na, je zult dan lezen dat ik juist mijzelf afkeer van generaliseren

27-03-2018 15:11:47 allone

Stamgast



WMRindex: 33.023

OTindex: 63.551

@Samui-Axe : idd, ik hou ook absoluut niet van generaliseren

27-03-2018 15:18:09 Emmo

Oudgediende



WMRindex: 31.444

OTindex: 17.399

@allone : @Samui-Axe : In het algemeen doe ik ook niet aan mee aan generaliseren.

27-03-2018 15:21:43 Samui-Axe

@Emmo : @allone :



Wij Nederlanders normaliter ook niet



Laatste edit 27-03-2018 15:22 Wij Nederlanders normaliter ook niet

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: