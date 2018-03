Amerikaanse studenten in ItaliŽ veroorzaken brand door bakken van pasta

Drie Amerikaanse studenten op uitwisselingsproject in het Italiaanse Florence besloten vorige week zondag om zich de verfijnde Italiaanse eetcultuur eigen te maken en pasta te koken. Al was dat 'koken' eerder 'bakken', want de twintigers vergaten ťťn cruciaal ingrediŽnt: water. Volgens de Italiaanse krant La Nazione vatte de droge pot pasta na enkele minuten vuur. De brandweer moest de vlammen doven.



De vrouwelijke studenten hadden een pakje pasta gekocht en gooiden het in de kookpot - zonder water. Daarna zetten ze het fornuis aan. "We dachten dat het zo moest", verklaarden ze later. Fabio Picchi, een chef-kok in Florence, heeft de studenten gratis kooklessen aangeboden toen hij het nieuws hoorde. "Ik denk dat die kooklessen nuttig kunnen zijn voor hen, maar ook voor ons", aldus Picchi. Intussen stromen reacties van verontwaardigde Italianen binnen: "Keer terug naar de VS om hamburgers en frieten van McDonald's te eten", klinkt het. "…ťn van die drie zou minister van Buitenlandse Zaken kunnen worden... of de volgende president!", waarschuwde een ander.

Reacties

25-03-2018 17:47:24 TonK

Quote:

"Keer terug naar de VS om hamburgers en frieten van McDonald's te eten", klinkt het. "Één van die drie zou minister van Buitenlandse Zaken kunnen worden... of de volgende president!", waarschuwde een ander.

Pizza is overigens het meest thuisbezorgde product in de VS meen ik. En moet een minister van Buitenlandse Zaken of een president pasta kunnen koken?

Lomp was het wel. Zeker van de ouders die hun kind niet heeft leren koken. Pizza is overigens het meest thuisbezorgde product in de VS meen ik. En moet een minister van Buitenlandse Zaken of een president pasta kunnen koken?Lomp was het wel. Zeker van de ouders die hun kind niet heeft leren koken.

25-03-2018 17:57:13 stora

Klein detail is dat ik geen kinderen heb.

@TonK , mijn kinderen kunnen ook niet kokenKlein detail is dat ik geen kinderen heb.

