De aanvraag is eruit: wordt melk binnenkort erkend als gewasbeschermingsmiddel?

Telers gebruiken al jaren melk om gewassen te beschermen. Maar de EU eist een officiële registratie. Die is nu ingediend.



We drinken het zonder problemen op, maar is melk ook veilig te gebruiken als gewasbeschermingsmiddel in de tuinbouw? Over die vraag buigt het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) zich op dit moment.



Dat melk officieel erkend wordt als gewasbeschermingsmiddel is de vurige wens van LTO Glaskracht, de belangenorganisatie van de Nederlandse glastuinbouw. De tuindersorganisatie heeft bij het Ctgb een aanvraag ingediend om melk toe te staan als middel om plantenziektes te voorkomen.



Dat met koemelk méér mogelijk is dan het alleen maar opdrinken, weten tuinbouwers al lang. Paprikatelers gebruiken bij het snoeien en oogsten al decennialang magere melk. Door hun handen en gereedschap daarin te dompelen, voorkomen ze dat zij een eventueel virus uit het sap van de ene paprikaplant overbrengen op een volgende plant.



Alleen: melk is niet officieel goedgekeurd als bestrijdingsmiddel. Het gebruik is in Nederland toegestaan op basis van het vermoeden dat het geen kwaad kan. Maar daar neemt de EU niet langer genoegen mee.



In 2012 hebben de EU-lidstaten afgesproken dat hun boeren en tuinders alleen nog middelen mogen gebruiken die zijn getoetst op risico’s voor het milieu en de gezondheid van mensen. Dat geldt dus óók voor middelen waarvan iedereen vermoedt dat ze onschuldig zijn - zoals melk, maar ook bier (dat slakken bestrijdt) of groene zeep.



De strenge EU-wetgeving moet consumenten beschermen. Bovendien past een strenge toetsing van gewasbeschermingsmiddelen in het streven de land- en tuinbouw te verduurzamen. De Nederlandse regering heeft als ambitie dat de sector in Nederland de minste bestrijdingsmiddelen van heel Europa gebruikt, en in 2030 in principe ‘chemievrij’ is.



Dat de EU de strenge regels ook toepast op natuurlijke middelen, vindt voorzitter Sjaak van der Tak van LTO Glaskracht een slechte zaak. “Wij zien geen risico’s voor mens, dier en milieu door deze toepassing van melk. Maar het toelatingstraject is tijdrovend en kostbaar.”



Bovendien, zegt Van der Tak, is niemand de eigenaar of producent van ‘bestrijdingsmiddel melk’. “Er is geen industriële partij die een aanvraag doet om melk goed te keuren, dus moeten we dat als tuinbouwsector zelf doen. Doen we dat niet, dan kunnen we zo’n middel met een laag risico niet meer gebruiken. Dat draagt niet bij aan verdere verduurzaming van de teelt.”



Of melk officieel wordt toegestaan als gewasbeschermingsmiddel maakt het Ctgb volgende week bekend.

25-03-2018 11:04:11 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 29.852

OTindex: 61.646

Quote:

dan kunnen we zo’n middel met een laag risico niet meer gebruiken.



Dan moet er dus een meer belastende oplossing komen. Leve de EU!

Daar wordt de dwaasheid gekroond. Dan moet er dus een meer belastende oplossing komen. Leve de EU!Daar wordt de dwaasheid gekroond.

25-03-2018 11:26:08 JohnBD

Senior lid

WMRindex: 372

OTindex: 4

T S NEEEE mofos, nooit van lactose allergie gehoord, daarbij ik ben trots vegan te zijn en dan komen ze hiermee?



25-03-2018 11:36:52 Samui-Axe

Ach ja, whatever floats your boat



Enig idee hoeveel insecten sterven door groenteelt? Hoeveel procent insecten er in jouw natuurlijke jam ronddrijven? Vegan is onmogelijk, je krijgt gegarandeerd ook dierlijke stoffen binnen. Proost Kijk, dat je ervoor kiest om ongezond te leven is jouw zaak, 100% Maar er dan ook nog trots op zijn?



(Ben ik nu een MoFo? )



.



@JohnBD : Trots op vegan zijn? Dus jij bent er trots op dat je jezelf op totaal onnatuurlijke wijze voedt?Ach ja, whatever floats your boatEnig idee hoeveel insecten sterven door groenteelt? Hoeveel procent insecten er in jouw natuurlijke jam ronddrijven? Vegan is onmogelijk, je krijgt gegarandeerd ook dierlijke stoffen binnen. ProostKijk, dat je ervoor kiest om ongezond te leven is jouw zaak, 100% Maar er dan ook nog trots op zijn?(Ben ik nu een MoFo?

25-03-2018 12:06:28 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 5.195

OTindex: 15.335

Je kunt niet met twee maten meten. "We geloven dat dit geen kwaad kan" is echt onvoldoende voor de voedsel industrie. Alles wat je gebruikt aan bestrijdingsmiddelen of bemesting moet op dezelfde manier getest worden. Dat melk weinig kwaad kan lijkt logisch, maar je moet kunnen garanderen dat bacterien die melk onder de vochtig warme omstandigheden in kassen, niet gaan omzetten in stoffen die wel giftig zijn.

25-03-2018 12:40:50 JohnBD

Senior lid

WMRindex: 372

OTindex: 4

T S



Ja ik ben trots en jij bent een MoFo



Alle gekheid op een stokje wat als je nu een serieuze melk allergie hebt en je smult van zon paprika oid.

@Samui-Axe : gewoon nog gesloten ogen is niet erg, ik ben diervrij gaan eten voor mijn gezondheid en ben nu als resultaat medicijn vrij. ik zou hier een boek over kunnen schrijven (o heb ik op mijn webby al gedaan)Ja ik ben trots en jij bent een MoFoAlle gekheid op een stokje wat als je nu een serieuze melk allergie hebt en je smult van zon paprika oid.

25-03-2018 12:56:11 Samui-Axe

En ja hoor, velen vinden mij een MoFo, maar dat zal mij koninklijk aan mijn reet roesten



@JohnBD : Ik zat ook maar een beetje te dollen, Lazy SundayEn ja hoor, velen vinden mij een MoFo, maar dat zal mij koninklijk aan mijn reet roestenOver die melk-allergie. Ik denk dat tegen de tijd dat die paprika op jouw bordje ligt er geen spoor meer van de melk op de paprika aanwezig zal zijn. Of in ieder geval te weinig om een eventuele lactose-allergie te activeren.

25-03-2018 13:07:11 JohnBD

Senior lid

WMRindex: 372

OTindex: 4

T S



Vind het ook nogal frustrerend dat je ook als je zo je best doet om dingen te vermijden voor waar je voor staat dat het je op deze manier gewoon kan worden opgedrongen. Iedereen mag vrij zijn in de keuze wat die eet.



@Samui-Axe : weet ik joh, ik ben ook niet pas gisteren lid gewordenVind het ook nogal frustrerend dat je ook als je zo je best doet om dingen te vermijden voor waar je voor staat dat het je op deze manier gewoon kan worden opgedrongen. Iedereen mag vrij zijn in de keuze wat die eet.Bio industrie zoals die nu bestaat is vernietigend voor ons aardknolletje. we moeten toch echt ergens beginnen voordat we onze kinderen met een pleuris zooi opschepen. (crap ik klink als een activist)

25-03-2018 13:18:53 Samui-Axe

@JohnBD : @JohnBD :

(crap ik klink als een activist)







Ik zie overigens dat je al zo'n 8 jaar lid bent. Dan heb je best wel weinig reacties geplaatst in al die jaren



.



Ik zie overigens dat je al zo'n 8 jaar lid bent. Dan heb je best wel weinig reacties geplaatst in al die jaren

25-03-2018 14:39:17 JohnBD

Senior lid

WMRindex: 372

OTindex: 4

@Samui-Axe : klopt ik ben niet zon activistmaar ik lees wel mee

