Na 15 jaar: buitenaards skelet blijkt lijk van meisje

Wie gelooft in buitenaards leven, greep het jarenlang aan als bewijs voor het bestaan van aliens. Want de kleine mummie die in 2003 gevonden werd, ach

25-03-2018 10:21:26 Mamsie

Niks geen buitenaardse onzin maar gewoon een persoonlijk drama van lang geleden.

25-03-2018 10:47:10 Samui-Axe



@Mamsie : Relatief lang geleden dan toch. 'Slechts' enkele decennia. Er is zelfs nog kans dat de moeder nog leeft..

25-03-2018 11:31:48 Samui-Axe

@Mamsie : Jaaaahhhhh. Maar op een of andere manier had ik de indruk dat je dacht dat het een zeer oud skeletje was. Mummie, hé Mamsie

25-03-2018 12:04:39 Mamsie

En ik zie het voor me, een wat late miskraam, misschien was het kind wel zeer gewenst en dan gebeurt er zoiets.



Misschien waren de mensen wel op reis door heet en droog gebied en hebben ze het kindje daar begraven.

Ik zie een hele roman voor me. @Samui-Axe : Bij de juiste klimatologische voorwaarden kan mummificatie snel tot stand komen.En ik zie het voor me, een wat late miskraam, misschien was het kind wel zeer gewenst en dan gebeurt er zoiets.Misschien waren de mensen wel op reis door heet en droog gebied en hebben ze het kindje daar begraven.Ik zie een hele roman voor me.

25-03-2018 12:08:40 Samui-Axe

@Mamsie : Natuurlijk zie je dat, hopeloos romantische schat van me!

