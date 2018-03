Wie gaf Esmee (3) zomaar een mega-panda cadeau op het station?

Wie was die wildvreemde man die de 3-jarige Esmee uit Deventer op het station van Amersfoort dolblij maakte met een levensgrote pandaknuffel? Dat vraagt haar moeder Sascha Heijmen zich af. Via de NS deed ze gisteren een oproep om de gulle gever op te sporen. ,,Hij weet waarschijnlijk niet hoe waardevol dit voor mijn dochter is.’’Ze is gek van panda’s, en daarom begint de 3-jarige Esmee op dinsdag 13 februari te stralen als ze een man met een enorme pandaknuffel ziet lopen op het station in Amersfoort. ,,Ik werk in Hilversum en neem haar elke dinsdag mee tot Amersfoort, waar ze een dagje bij opa en oma blijft’’, vertelt moeder Sascha. ,,Vlak voordat ik haar weer kwam ophalen kwam die grote panda voorbij.’’Esmee bedenkt zich geen moment en rent op de man af. Of ze de panda even mag aaien, is haar vraag. ,,Ze is echt gek van die dieren. Iedere avond kruipt ze met een pandaknuffel in bed. Dus zo’n hele grote was voor haar geweldig’’, verklaart Sascha de actie van haar dochter. De man vond het enthousiasme van Esmee zo schattig, dat hij direct zijn vriendin belde. Hij vroeg haar of ze het goed vond dat hij de knuffel aan Esmee gaf in plaats van aan haar. Sascha: ,,Ik denk dat het eigenlijk een cadeau voor Valentijnsdag was.’’Als de vriendin aan de andere kant van de lijn instemt, voegt de man de daad bij het woord. Esmee is door het dolle heen. ,,Ze was helemaal gelukkig!’’ Lachend: ,,En toen ik haar zag staan met die knuffel dacht ik vooral: hoe gaan we die meenemen in de trein.’’Sascha wil natuurlijk direct weten wie haar dochter zo blij heeft gemaakt, maar omdat alles zo snel ging is er weinig van de man bekend. ,,We hebben nog geprobeerd hem te vinden via Facebook en Twitter om hem te bedanken, maar zonder succes. Daarom heeft mijn moeder hem bij de NS opgegeven als onze ‘Reiziger die je Bijbleef’, om hem in het zonnetje te zetten. We hopen heel erg dat hij zo alsnog gevonden kan worden. We weten alleen dat zijn vriendin op een kinderdagverblijf werkt en hij pakte de trein naar Zwolle, dus hij woont misschien ergens ten noorden van Amersfoort.’’Sascha denkt dat de gulle gever niet doorheeft hoe belangrijk zijn actie voor haar dochter is geweest. ,,Die knuffel moest direct iedere avond bij haar liggen. En soms zette ze hem tegen een stoel aan om vervolgens samen tv te kijken. Hij is echt waardevol voor haar. We willen deze held dus heel graag bedanken.’’