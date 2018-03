23-03-2018 14:50:22

Quote:

Voor landen over de hele wereld maakt De La Rue bankbiljetten en waardepapieren; in die tak is dit het grootste bedrijf ter wereld. Voor Nederland maakte het bedrijf een groot deel van de guldenbiljetten en later de eurobiljetten.

Zouden ze er ook een probleem mee hebben dat een britsbedrijf nog euro biljetten drukt?Maar los daarvan snap ik de verwondering wel. Uiteindelijk was het hele brexit een dikke vinger naar de EU en dan is dit, zoals ze zelf al zeggen, symbolisch natuurlijk niet handig. En symboliek is heel belangrijk voor de politiek.Maar ik vraag me af waarom er voor een andere bedrijf gekozen is. Ik neem aan dat De La Rue (Mooie Engelse naam ook) duurder was en dat het geen vriendjes politiek met Franse bedrijven is.