Grappig: ooievaar poept op live webcam

Deze ooievaar lijkt even genoeg te hebben van pottenkijkers. Hij heeft gepoept op een webcam van Omroep Gelderland, die gebruikt wordt voor een livestream.Nu zit de lens dus onder de poep, waardoor mensen thuis niet meer kunnen zien wat er gebeurt in het ooievaarsnest.Omdat de camera op tien meter hoogte hangt, kan hij niet zomaar worden schoongemaakt. Daarnaast moeten de ooievaars zoveel mogelijk met rust worden gelaten. Daarom hopen ze in Gelderland dat het snel gaat regenen, zodat de poep weer wegspoelt.