Student (21) eist stilte op trein met pistool

Een 21-jarige student uit Kortrijk Yassier K.A. heeft zich op de correctionele rechtbank voor Kortrijk moeten verantwoorden omdat hij op een trein met

Dit bericht vermeldt dan weer niet of het een stiltecoupé betrof of niet, dan zou het uiteraard gerechtvaardigd zijn.

22-03-2018 17:16:12

Ik vraag me af of ze gelijk stil waren, want hij is niet voor niets weggevlucht.