Op Popeye-lijkende bodybuilder vreest voor zijn leven

Het gaat niet goed met de 21-jarige Russische bodybuilder, Kiril Tereshin, die bekend is als Popeye. De jongen is ernstig ziek nadat hij zich opnieuw injecteerde met Synthol, een levensgevaarlijk chemisch spul dat ook nog verboden is in Rusland. Tereshin denkt dat hij het niet haalt.Zelfs wanneer hij er nu mee stopt, zal de Synthol de komende vijf tot zeven jaar in zijn spieren blijven zitten, zeggen deskundigen. Meer dan waarschijnlijk zal hij verlamd geraken en moeten zijn armen geamputeerd worden. Op een dag gaat dit leiden tot verschillende abcessen die zullen groeien en daarna ontsteken, waardoor hij een hartaanval riskeert.Bovendien worstelt Tereshin ook flink met zijn identiteit. Recent poste hij op Instagram een foto waarin hij in bloot bovenlijf te zien is als vrouw, compleet met pruik en make-up.