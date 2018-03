Tunnel van 1 miljoen euro in Groningen na zes jaar voorgoed gesloten

De gouden fietstunnel tussen De Linie en de Oosterpoort in Groningen gaat maandag 26 maart voorgoed dicht.Het tunneltje gaat dicht vanwege de sloop van de voormalige oprit bij de Oosterpoort. Fietsers kunnen vanaf volgende week op twee andere plekken onder de ringweg door: langs het Oude Winschoterdiep en via de Verlengde Lodewijkstraat.De doorgang met het hoge puntige plafond en de goudkleurige wanden dankt zijn naam niet alleen aan de kleur: de bouw in 2009 kostte 1 miljoen euro, terwijl hij er maar zes jaar zou zitten. Toen werd gedacht dat de werkzaamheden aan de ringweg in 2015 zouden beginnen.Architect Thomas Müller van architectenbureau Müller Reimann uit Berlijn heeft de gouden tunnel ontworpen. In diezelfde periode tekende Müller het nabijgelegen appartementencomplex De Frontier dat in 2009 in gebruik werd genomen.