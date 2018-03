Medewerker Waternet drukt 1,5 miljoen euro achterover

Een medewerker van de crediteurenafdeling van Waternet in Amsterdam heeft in totaal zo’n anderhalf miljoen euro verduisterd. In een periode van zes maanden maakte de man vijf keer 300.000 euro over naar zijn eigen rekening.



Dat melden betrokken bronnen aan De Telegraaf. Zijn rijkdom was echter van korte duur. Binnen een paar maanden vergokte de man het gehele bedrag bij online casino’s. Het drinkwaterbedrijf werd door ING op de hoogte gesteld van de diefstal. De bank vond het opmerkelijk dat de medewerker plotseling zoveel geld te besteden had.



De man had een gokverslaving en zat vrijwel constant in de financiële problemen. Toen hij plotseling in één keer zijn volledige hypotheek en ook andere schulden had afgelost, voelde de bank nattigheid.



Lek in het systeem

De man had rekeningen van aannemers vervalst door er zijn eigen rekeningnummer op te zetten. Door een lek in het systeem, waar de man Waternet al meerdere keren op had gewezen, kon hij de rekeningen klaarzetten in het betalingssysteem zonder dat deze nog zouden worden gecontroleerd. Waarom Waternet een gokverslaafde die diep in schulden zit op hun crediteurenafdeling liet werken, is niet bekend. Het bedrijf heeft aangifte gedaan.

Reacties

21-03-2018 18:28:55 Emmo

Oudgediende



WMRindex: 31.329

OTindex: 17.385

Quote:

Door een lek in het systeem, waar de man Waternet al meerdere keren op had gewezen Het lijkt mij dat de directeur van dit bedrijf hiervoor een forse bonus dient te worden toegekend. Het lijkt mij dat de directeur van dit bedrijf hiervoor een forse bonus dient te worden toegekend.

21-03-2018 18:30:30 stora

Stamgast



WMRindex: 9.518

OTindex: 1.144

En het logische gevolg daarvan is dat de inwoners van dat watergebied nu meer moeten gaan betalen voor hun water.

En degene die dat toelieten door slechte of geen controle te houden die mogen gewoon blijven.

22-03-2018 00:35:43 jero

Oudgediende



WMRindex: 6.339

OTindex: 6

Dat Waternet zoveel geld kan missen is eigenlijk schandalig, schoon drink water zou eigenlijk een basis behoefte moeten zijn bij een non profit orginisatie net zoals veel andere nutsbedrijven, maar ja we willen tegen de USA niet te boek staan als een communistische land

