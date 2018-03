21-03-2018 14:10:49

@DOAfan1 :

De grootste vraag is waarom je een geweer in huis hebt liggen dat niet afgesloten in een kast zit.

De voorstanders van wapens in de VS roepen dat je een wapen moet hebben om je te verdedigen tegen inbrekers en overvallers. Tegenstanders roepen dat je wapen hopelijk goed beveiligd opgeborgen ligt, en je die dus nooit op tijd kan pakken mocht je in een zeldzaam geval worden overvallen in je huis.Uiteindelijk zijn er in de VS meer doden door wapengerelateerd huiselijk geweld dan in elk ander land.