Brandweer sloopt grijpmachine in snackbar om bekneld meisje te bevrijden

UITHOORN - De brandweer heeft vanmiddag in een snackbar in Uithoorn een grijpmachine uit elkaar gehaald om een meisje te bevrijden. Nadat het meisje haar arm door het luikje van de machine had gestoken, bleek ze klem te zitten en kwam ze met geen mogelijkheid meer los.



"Ze had haar hele arm erin gedaan", vertelt een medewerkster van snackbar Kwalitaria aan het Zijdelwaardplein over het hachelijke incident. "Die had ze er nooit zo ver in moeten steken."



Toen bleek dat het meisje vastzat, heeft het personeel van de snackbar geprobeerd het meisje te bevrijden. Omdat die pogingen faalden, is de brandweer erbij gehaald. "Zij hebben de bovenkant van de machine eraf gehaald en haar armpje teruggeleid", vertelt de medewerkster.



Voor zover bekend heeft het meisje niets overgehouden aan de beknelling.

