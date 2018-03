20-03-2018 12:58:53

Het social credits-systeem komt er in China wel degelijk, en hierbij worden bijvoorbeeld vrienden en buren ingezet om alles te controleren: als je die persoon verraadt krijg je extra punten, want je bent een goede burger. Uiteraard wil je niet geassocieerd worden met burgers met slechte scores, want dat heeft ook een effect op je eigen score. Hier is een filmpje, al uit 2015, dat het uitlegt: Sesame Credit - China has gamified being an obedient citizen En natuurlijk is er een aflevering van Black Mirror over: Nosedive