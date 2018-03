Wolf doodgereden nabij Brabantse grens met Belgie, in de buurt schapen doodgebeten

In het Belgische Opoeteren is vorige week een 'wolfachtig dier' om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Mogelijk gaat het om de wolf die eerder was gesignaleerd en die twee schapen zou hebben gedood in de regio. Experts denken dat de wolf uit Nederland komt.De politiezone Maasland deelde een foto van het verongelukte dier op Twitter. Het omgekomen dier zou niet wolvin Naya zijn, maar een tweede wolf. Vorig weekend kwamen er verschillende meldingen binnen over dode schapen en signaleringen van een wolf. De binnengekomen meldingen kwamen niet overeen met het gedrag dat wolvin Naya vertoont. Naya liep sinds enkele weken in het militaire domein van Leopoldsburg rond.Twee schapenhouders in de zuidelijke regio ontdekten beiden een dood schaap. Beide schapen zijn vermoedelijk gedood door een uit Nederland afkomstige wolf, denkt de Vlaamse natuurvereniging Landschap vzw. Er werden ter plaatse DNA-stalen genomen. Er waren ook verschillende meldingen van mensen in de regio die vermoedelijk een wolf bij daglicht hadden gezien.De dode schapen en de meldingen doen eerder denken aan een tweede wolf dan aan een uitstap van wolvin Naya, zegt Jan Loos. De Duitse wolvin, door wetenschappers uitgerust met een halsbandzender, leeft al bijna twee maanden tussen honderden schapen, zonder er een poot naar uit te steken. Bovendien staat ze bekend als erg schuw. ,,Ze komt alleen 's nachts in beweging."Het is wachten op de gegevens van de halsbandzender van Naya om te weten of zij de schapen doodde of niet. Mocht het om een tweede wolf gaan, dan vermoedt Jan Loos dat die vanuit Nederland, en dus van het noorden naar het zuiden, door de Maasvallei trok.Loos benadrukt dat mensen niet bang moeten zijn van het dier. ,,De verhalen over wolven die mensen aanvallen komen enkel uit sprookjes'', zo klonk het eerder ook al bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).Vorige week troffen schapenhouders in Limburg elf dode lammetjes aan die volgens hun eigenaars het slachtoffer zijn geworden van een wolf. Mocht de aanval het werk zijn van wolven, dan hebben de schapenhouders in elk geval recht op een schadevergoeding, die in dat geval door de provincie wordt betaald.