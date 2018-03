Skilift slaat op hol, wintersporters eruit geslingerd

Het ene moment zit je lekker in de skilift, en het volgende moment gaat de lift opeens keihard achteruit! Het gebeurde in een skigebied in GeorgiŽ.



Een skilift daar slaat opeens op hol. De lift gaat zelfs zo hard achteruit dat wintersporters worden gelanceerd! Flink schrikken, en daarom waarschuwen mensen op de piste de mensen die er nog inzitten zodat ze er nog net op tijd uit kunnen springen.



Gelukkig valt het mee en raakt niemand zwaargewond. De komende dagen gaan experts kijken hoe dit kon gebeuren.

