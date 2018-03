Verplichting goudvissen te vangen is 'fake news'

Arnhemmer Rob Garritsen ontkent dat de Rijksdienst voor Ondernemend (RVO) Nederland hem heeft verplicht goudvissen uit de Sint Jansbeek te halen. Garritsen is degene die ervan beschuldigd wordt de dieren te hebben uitgezet.



Het Platform Invasieve Exoten heeft eerder afgelopen week het nieuws naar buiten gebracht dat de RVO hem heeft verplicht de dieren weer te (laten) vangen.



Garritsen doet dit af als 'fake news'. Het platform zou voor zijn beurt hebben gesproken. "De procedure loopt net. Daar hoor ik pas veel later wat over."



De Arnhemmer ontkent overigens dat hij zelf de goudvissen heeft uitgezet. Hij heeft wel eerder gezegd de verantwoordelijkheid op zich te nemen. "Ik weet wie het wel gedaan heeft. Aan hem geef ik alles door."



Woordvoerder Tom Hoven van de RVO legt uit dat de zaak wat complexer ligt dan alle media vertellen. Hij bevestigt dat Garritsen nog niet is verplicht om de goudvissen te vangen of te laten vangen. "Wij hebben alleen een voornemen naar buiten gebracht om te handhaven. De mogelijke betrokkene heeft nog de ruimte om zijn zienswijze in te dienen."



Gaat de rijksdienst na de indiening van de zienswijze alsnog handhaven? Het zou zomaar kunnen. "Maar ik weet niet eens zeker of de goudvissen nog in de beek zitten." Dat zegt weinig. "Goudvissen kunnen zich goed verstoppen."



De goudvis is een soort die van oorsprong niet in Nederland voorkomt. Hij kan kruisen met inheemse soorten waardoor die uiteindelijk verdwijnen.



Het initiatief om elf goudvissen in de beek uit te zetten was bedoeld als ludieke actie. Het platform Invasieve Exoten kon er niet om lachen en kaartte de kwestie aan bij de RVO.

Reacties

Vaag verhaal. Ten eerste zal men, alvorens hem een verplichting op te kunnen leggen, moeten bewijzen dat hij ook de dader is. Dat hij de verantwoordelijkheid op zich neemt telt niet. Immers, als Jantje iemand vermoordt en Pietje neemt de schuld op daarvoor op zich, dan nog steeds is Jantje degene die het strafbare feit gepleegd heeft en dus de consequenties moet dragen.Ten tweede, hoe kun je iets verplichten wat vrijwel onmogelijk en oncontroleerbaar is?

