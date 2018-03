Bild stopt met naaktfoto's: mannen moeten sterk zijn

Het Duitse boulevardblad Bild stopt zo goed als volledig met het publiceren van foto's van vrouwen met blote borsten. Ze zullen vanaf nu lingerie of een bikini dragen, stelt het dagblad in een verklaring.Bild komt tot de beslissing na klachten van onder meer lezers. "Met de Bild-uitgave van 12-03-2018 eindigt een tijdperk dat decennia lang tabloids heeft gevormd. We hebben de afgelopen maanden steeds meer het gevoel gekregen dat veel vrouwen, zowel lezers als vrouwen op de redactie, de foto's aanstootgevend of vernederend vinden."Volgens de krant moeten foto's vermaken, maar mag mannenamusement niet aanstootgevend zijn voor vrouwen. Bild zegt dat de foto's in de toekomst de verbeelding moeten blijven prikkelen, bijvoorbeeld als dat politiek relevant is.Tot een jaar of zes geleden stonden de topless vrouwen nog op de voorpagina van het grootste dagblad van Duitsland. Na aanhoudende protesten werd de zogenoemde Bild-Girl al naar een minder prominente plek verplaatst. Vanaf deze week draagt de vrouw dus altijd een bikini of lingerie.Op de website van Bild lijkt overigens nog weinig veranderd: daar staan nog veel ontblote bovenlichamen van vrouwen.