Komt een agent bij de tandarts... Inbreker betrapt

Politieagent ben je altijd. Ook in je vrije tijd en zelfs als je door de tandarts onder handen wordt genomen. Daar had een inbreker in Duisland alleen geen rekening mee gehouden.



Een Duitse politieman heeft tijdens een bezoek aan de tandarts een vermeende serie-inbreker aangehouden. De agent lag in Neu-Ulm (Beieren) in de behandelstoel toen de crimineel volgens de politie in een andere ruimte de praktijk binnendrong.



De agent was 's ochtends voorafgaand aan zijn dienst langsgaan bij de praktijk. Precies op dat moment probeerde de 34-jarige verdachte de handtas te stelen van de tandartsassistente. De agent hoorde een verdacht geluid en kon de man in de kraag grijpen.



De 34-jarige man heeft mogelijk meer op zijn kerfstok. De politie verdenkt hem van meerdere inbraken in artsenpraktijken en woningen.

