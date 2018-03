David mocht op het laatste nippertje niet meer mee met Titanic, maar hij had wel de sleutel die het schip had kunnen redden

De duivel schuilt in details, het is een bekend spreekwoord in het Engels en pijnlijk waar voor de Titanic. Want als iemand rekening had gehouden met

16-03-2018 09:33:59 venzje

Oudgediende



WMRindex: 11.660

OTindex: 3.290

Het is nog maar de vraag of die kijker in het nachtelijk duister zou zijn gebruikt.

16-03-2018 09:53:10 blackhippy

Junior lid

WMRindex: 12

OTindex: 0

Ik ben geen expert, maar heb inmiddels wel genoeg gelezen gezien en gehoord om te kunnen zeggen dat die verrekijker weinig verschil had gemaakt. Het was die nacht aardedonker vanwege de stand van de maan, en het gaat hier dus niet om een nachtkijker. Verder gebeurde het bij de Labrador eilanden, waar het koude water samen met de luchtlagen voor luchtspiegelingen zorgden (beetje het zelfde idee als het wegdek op een hete dag) hierdoor kon de ijsberg zich lange tijd 'verstoppen' en toen die wel gezien werd was het al te laat om in te grijpen.

16-03-2018 10:23:37 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 29.758

OTindex: 61.485



Afgezien van de vraag of met die kijker de ramp had kunnen voorkomen.



, hoeveel kijkers zijn er tegenwoordig aan boord?



Laatste edit 16-03-2018 10:24 Toch vreemd dat men die verrekijker niet miste, dat er kennelijk maar één exemplaar aan boord was en dat men niet eerder die locker opengebroken heeft.Afgezien van de vraag of met die kijker de ramp had kunnen voorkomen. @Emmo , hoeveel kijkers zijn er tegenwoordig aan boord?

16-03-2018 10:41:15 Emmo

Oudgediende



WMRindex: 31.234

OTindex: 17.381



De uittrede bundel wordt daar mee 50/7 = 7mm. En dat is de gemiddelde grootte van de menselijke pupil in wijde toestand.

De kijker maakt daarbij gebruik van de maximale hoeveelheid licht die het menselijk oog kan opvangen. Overdag kunnen ze net zo goed gebruikt worden, maar zijn ze zwaarder dan nodig is.



Zie



: De kans is klein dat een kijker verschil had gemaakt. In de praktijk is het oplossend vermogen van het oog zo goed dat je zonder een kijker een object bijna net zo snel ziet als met. Mét kijker zie je wel meer details. Op zee gebruik je géén kijker om uit te kijken. Alleen als er iets is waargenomen gebruik je de kijker om het object nader te kunnen bestuderen.



: Normaal een stuk of drie à vier, ongeteld de reserves. En inderdaad, als die kijker zo belangrijk was, dan was dat kastje heus wel opengebroken. Waarschijnlijker, men had de moedersleutel gebruikt. @venzje : Ook toen bestonden er zogeheten nachtkijkers. Die hebben een grotere intree lens waardoor er meer licht wordt opgevangen. Typisch zijn de bekende 7x50 kijkers, waarbij de 7 voor de vergroting staat en de 50 voor diameter (in mm) van de intree lens.De uittrede bundel wordt daar mee 50/7 = 7mm. En dat is de gemiddelde grootte van de menselijke pupil in wijde toestand.De kijker maakt daarbij gebruik van de maximale hoeveelheid licht die het menselijk oog kan opvangen. Overdag kunnen ze net zo goed gebruikt worden, maar zijn ze zwaarder dan nodig is.Zie hier (bij uittredepupil) en hier @blackhippy : De kans is klein dat een kijker verschil had gemaakt. In de praktijk is het oplossend vermogen van het oog zo goed dat je zonder een kijker een object bijna net zo snel ziet als met. Mét kijker zie je wel meer details. Op zee gebruik je géén kijker om uit te kijken. Alleen als er iets is waargenomen gebruik je de kijker om het object nader te kunnen bestuderen. @Mamsie : Normaal een stuk of drie à vier, ongeteld de reserves. En inderdaad, als die kijker zo belangrijk was, dan was dat kastje heus wel opengebroken. Waarschijnlijker, men had de moedersleutel gebruikt.

16-03-2018 10:56:56 omabep

Oudgediende



WMRindex: 7.343

OTindex: 2.969



: En inderdaad, als die kijker zo belangrijk was, dan was dat kastje heus wel opengebroken. Waarschijnlijker, men had de moedersleutel gebruikt. Quote: @Emmo : En inderdaad, als die kijker zo belangrijk was, dan was dat kastje heus wel opengebroken. Waarschijnlijker, men had de moedersleutel gebruikt. Dat dacht ik ook, ze breken hem gewoon open als het echt nodig geweest zou zijn en dan zouden ze later wel verantwoording afgelegd hebben.

