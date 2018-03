Man doet walgelijke ontdekking in blikje Red Bull, maar niet iedereen lijkt hem te geloven

De Amerikaan Josh Henley heeft maandag een wel erg walgelijke ontdekking gedaan in zijn blikje Red Bull. Toen de man besloot om een slokje te nemen va

Ik geloof er ook geen bal vanDie man heeft last van muizenissen en is zoekende naar zijn 15 minuten faam...

Zeer ongeloofwaardig, in het proces worden de blikjes gewogen en bij afwijking worden ze dus van de band gehaald door de machine. Enige verklaring zou dan zijn dat deze afgekeurde blikjes via een achterdeur als nog in de handel zijn gebracht.

Quote: Naar verluidt had de man zondagavond het drankje gekocht, maar niet volledig opgedronken. Pas toen hij de Red Bull een dag later uit zijn wagen haalde en ledigde, merkte hij op dat het blikje beduidend zwaarder was dan normaal.

16-03-2018 10:17:32

Redbull geeft je vleugels!!



Én een staartje kennelijk.

Die vent heeft gewoon last van ongedierte in zijn auto.

En dat kruipt in alles wat open is.

Het had ook een spin of een ander beest kunnen zijn.