Bizar toeval: Tweeling Harry en John overlijdt op dezelfde dag

'Twee zielen, één gedachte. Samen gekomen, samen gegaan', staat in de beide overlijdensberichten van John en Harry van Beusichem. Het is een bizar toeval: John en Harry van Beusichem werden als tweelingbroers geboren op 2 december 1947 in Wadenoijen en ze overleden beiden op 12 februari 2018. Geboren op 2-12 en overleden op 12-2.Beiden hadden altijd iets met getallen en data.De broers hadden veel met elkaar, ze spraken elkaar in ieder geval telefonisch vrijwel dagelijks. Twee weken voor hun sterfdatum zagen ze elkaar voor het laatst. Ze waren beiden ziek maar de familie kon toen nog niet bevroeden dat het hun laatste ontmoeting zou zijn.De tweelingbroers groeiden op op de inmiddels verdwenen boerderij Groenendaal in Tiel, waar vooral appels en peren werden geteeld. Ze waren samen beresterk. Ze gingen naar de HBS in Tiel en volgens klasgenoten, zelf vertelden ze daar niets over, namen ze elkaars plaats wel eens in als dat beter uit kwam. Want John en Harry waren eeneiige tweelingbroers en leken dus heel veel op elkaar.De broers leiden allebei later wel hun soms sterk verschillende eigen levens. John werd makelaar, Harry stapte in de voetsporen van zijn ouders en werd fruitteler. Maar de hechte tweelingband bleef. Als de een ziek was, voelde de ander dat, heel wonderlijk vonden ze dat zelf ook. En ze hadden aan een half woord genoeg om elkaar te begrijpen.Harry was een geliefd fruitteler in Kapel-Avezaath, John was vanaf het begin een handelaar. Al snel werd hij een van de eerste huizenmakelaars in Tiel, hij was de charmante en aimabele grondlegger van makelaardij Van Beusichem waar zijn zoon nu eigenaar van is. John is een van de weinige makelaars die geëerd is met de staf en mantel, een teken dat hij liefst 40 jaar lang makelaar is geweest.John kreeg met zijn inmiddels overleden vrouw drie kinderen en vier kleinkinderen, Harry met zijn vrouw vier kinderen en vier kleinkinderen. Omdat John en Harry genetisch identiek waren, zijn hun kinderen dus eigenlijk bijna halfbroers en halfzussen van elkaar. De onderlinge band was en is goed.De nabestaanden hebben de condoleances en uitvaarten van de broers op elkaar afgestemd, zodat iedereen die dat wenste in de gelegenheid was om afscheid te nemen van deze twee bijzondere mannen. Ze worden gemist.