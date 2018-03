Dramatische Britse zorg: vrouw met gebroken rug wacht zeven uur op arts

De 61-jarige Marion Nash moest vorige week maandag meer dan zeven uur wachten voor ze werd geholpen, nadat ze van een tuintrapje viel. Ze bleek haar rug te hebben gebroken.Nash kon nadat ze was gevallen niet meer opstaan. Met veel pijn en moeite lukte het haar om haar dochters te bellen. Die namen direct contact op met de hulpdiensten, maar de ambulance maakte weinig haast. Aan de telefoon vertelde de hulpverlener dat de vrouw niet mocht worden verplaatst dus dekten haar dochters haar toe met een dekentje in de tuin.Nash werd echter ijskoud en begon ongecontroleerd te trillen. Onderkoeling dreigde dus belden de kinderen opnieuw. Na twee uur arriveerde eindelijk de ambulance, maar daarmee was de ellende nog niet voorbij. Toen de vrouw in het ziekenhuis in Lancashire aankwam, kreeg ze twee paracetamolletjes en moest ze nog eens 5,5 uur, zittend op een stoel, wachten voor een arts haar ging onderzoeken.Uit een röntgenfoto bleek dat ze haar rug had gebroken en dus helemaal niet had mogen zitten. De vrouw heeft sinds haar aankomst in het ziekenhuis nog niet kunnen lopen. Artsen onderzoeken nu hoe groot de schade precies is. Nash vindt de medewerkers ‘geweldig’. “Het was naar dat ik zo lang moest wachten, maar het is niet hun schuld. Er zijn simpelweg niet genoeg ambulances.”Dochter Mandy hekelt het Britse zorgsysteem. “Je kunt niet zeggen dat het de schuld is van de dokters of van de verpleegkundigen. We hoorden hen zeggen dat ze al tien uur lang geen pauze hadden gekregen. We willen alleen de problemen van het systeem als geheel aankaarten.”De Britse National Health Service (NHS) staat al langer onder druk. De zorg is gratis, maar laat ook veel te wensen over. Er zijn grote personeelstekorten, te weinig ziekenhuisbedden, te weinig ambulances en de Eerste Hulp is niet zelden een grote chaos.