Baas van PAOK komt met pistool het veld op om te protesteren tegen scheids

Denk je alles gezien te hebben, zie je ineens deze vent lopen. De baas van PAOK (Ivan Savvidis) was het niet helemaal eens met de beslissingen van de scheidsrechter, dus kwam hij het veld maar op. Da's al niet gebruikelijk, maar dan blijkt hij ook nog eens een blaffer aan zijn broekriem te dragen.De wedstrijd tussen PAOK Saloniki en AEK Athene is zondagavond in de 89ste minuut gestaakt. Na een omstreden afgekeurde goal van PAOK kwamen boze fans de grasmat op. Dus ook PAOK-eigenaar Ivan Savvidis zou verhaal hebben gehaald op het veld.PAOK kreeg eerder op de dag de 3 punten die de ploeg vorige week werden afgenomen. De straf was het gevolg van het niet doorgaan van de topper tegen Olympiakos Piraeus. Dat duel werd vorige week geannuleerd nadat Piraeus-trainer Oscar Garcia kort voor aanvang was geraakt door een uit het publiek gegooide kassarol. De dader, een PAOK-fan, werd een dag later opgepakt.