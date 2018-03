Belgische tiener (14) geŽlektrocuteerd nadat telefoon in bad valt

Een 14-jarige jongen is in het Henegouwse Pont-de-Loup om het leven gekomen nadat zijn mobiele telefoon in bad viel. Het slachtoffer werd geŽlektrocut

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: