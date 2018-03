Fototoestel brengt 2,4 miljoen euro op bij veiling

Tijdens een veiling in Wenen, is er een Leica-camera onder de hamer gegaan voor 2,4 miljoen euro. Het fototoestel uit 1924 was nog in perfecte staat.Ernest Leitz, de uitvinder van de Leica-camera’s, bracht zijn eerste fototoestel op de markt in 1925. Maar de jaren daarvoor experimenteerde hij al met testversies. Van deze toestellen zijn er slechts 25 gemaakt, waarvan ééntje uit de veiling. De verkoop van de Leica 0-series No.122 is de duurste die ooit genoteerd is.Gelukkigen konden bieden op het toestel vanaf 400.000 euro. De uitmuntende staat van de camera zorgde uiteindelijk voor een prijs zes keer zo hoog als verwacht. Ook het tweede duurste fototoestel ooit verkocht is een Leica. In 2016 kocht iemand een Leica 0-series No. 116, voor 2,1 miljoen euro.