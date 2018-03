Het is niet al goud wat blinkt: man steelt goudstaven maar komt bedrogen uit

In China mocht een dief kennismaken met het spreekwoord "het is niet al goud wat blinkt". Letterlijk, want de man stal vorige maand zeven blinkende goudstaven uit een winkel, om er vervolgens achter te komen dat deze allemaal nep waren. De staven waren er voor de show achter glas gezet. Meer nog: de winkel in kwestie bleek zelfs helemaal niet in goud te handelen, maar biedt vermogensbeheerdiensten aan.Op beveiligingscamerabeelden die door de Chinese nieuwsgroep People's Daily op YouTube gepost werden is te zien hoe een gemaskerde inbreker een glazen toonbank kapot slaat. De dief kwam de winkel in de oostelijke Chinese provincie Zhejiang binnen via een gat in het plafond. De buit van de man bleek compleet waardeloos want de zeven goudstaven zijn nep. Het blijken showexemplaren te zijn. De winkel biedt vermogensbeheerdiensten aan en heeft zelfs helemaal niets met goudhandel te maken. De politie is de dief inmiddels op het spoor. Nep of niet, hij zal wellicht moeten boeten voor zijn blunder.