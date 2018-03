Nieuwe metro's blijken te lang voor station CS

De nieuwe metrostellen die op termijn op de (Amsterdamse) Oostlijn moeten gaan rijden, blijken te lang voor station CS. De aanpassing aan de perrons kost enkele tonnen.



Dat erkent de gemeente na vragen van Het Parool. De renovatie van de Oostlijn moet eind 2018 klaar zijn. Alleen op CS blijkt de 'halteerlengte' een paar meter korter dan de nieuwe metrostellen lang zijn. De nieuwe treinen passen daardoor niet meer.



Het probleem wordt verholpen door het verplaatsen van twee stootblokken en aanpassingen aan het beveiligingssysteem. 'Een relatief kleine aanpassing, die naar schatting enkele tonnen kost', aldus de woordvoerder van wethouder Pieter Litjens tegen de krant. Een woordvoerder benadrukt tegenover AT5 dat er wat de gemeente betreft geen sprake is van een fout. 'Aanschaf van een nieuwe metro betekent automatisch aanpassingen. Dat ze te lang zijn voor CS was geen "foutje" dit was al voorzien. Daarnaast speelt dit pas in 2020, voor die tijd zijn alle aanpassingen doorgevoerd.'



Voor 200 miljoen euro worden dertig metrostellen aangeschaft die vanaf 2020 moeten rijden op onder meer de Oostlijn.

Reacties

13-03-2018 16:12:16 Emmo

Oudgediende



WMRindex: 31.210

OTindex: 17.380

Als dit van te voren, tijdens de bestelling van de metrostellen, al bekend was, dan is er geen sprake van een fout. Dan is het alleen maar een aanpassing aan het nieuwe materieel.

Alleen wel wat prijzig, lijkt me, voor het verplaatsen van twee stootblokken en een aanpassing van het beveiligingssysteem (lijkt me het verplaatsten van de sensoren).

13-03-2018 16:20:32 Sjaak

Moderator



WMRindex: 16.659

OTindex: 29.003

@Emmo : Misschien moeten de perrons ook worden verlengd en dat is nogal duur.

13-03-2018 17:39:37 Emmo

Oudgediende



WMRindex: 31.210

OTindex: 17.380

Quote:

Het probleem wordt verholpen door het verplaatsen van twee stootblokken en aanpassingen aan het beveiligingssysteem @Sjaak : Ik doel op:

13-03-2018 20:44:24 TonK

Erelid

WMRindex: 968

OTindex: 96

Wnplts: Dorst

@Emmo : Quote:

lijkt me het verplaatsten van de sensoren

Of gewoon wat draadjes doorknippen. Of gewoon wat draadjes doorknippen.

13-03-2018 20:51:33 stora

Stamgast



WMRindex: 9.394

OTindex: 1.137

Of ze kunnen de voor en de achterdeuren dichtschroeven, dan kunnen de passagiers door de andere deuren op het perron komen.

Zoveel kost een doos met schroeven niet.

13-03-2018 20:52:12 TonK

Erelid

WMRindex: 968

OTindex: 96

Wnplts: Dorst

@Sjaak : En trouwens, een sensor? Soms hoor je dat er een trein door het blok ramt. Moet jij niet hebben. Maar voor jullie zijn er ook geen sensoren vermoed ik.

13-03-2018 20:59:26 TonK

Erelid

WMRindex: 968

OTindex: 96

Wnplts: Dorst

Oeps, ik wil reageren op Emmo maar helaas, een reactie naar Sjaak. En ik weet niet wat Sjaak doet, sensoren plaatsen op stations?

13-03-2018 22:16:12 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 63.250

OTindex: 28.410

meten is weten, en Amsterdam hééft het weer

