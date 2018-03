Bonnetje kwijt: vrouw moet 17.000 euro toeslag terugbetalen

De rechtbank in Amsterdam heeft bepaald dat een vrouw liefst 17.000 euro aan ontvangen toeslag over 2015 moet terugbetalen. Reden: de vrouw was een belangrijk bonnetje kwijtgeraakt.



De moeder kon daardoor niet aantonen dat ze het volledige bedrag daadwerkelijk naar de kinderopvang heeft overgemaakt. Als men kinderopvangtoeslag ontvangt, moet er aangetoond kunnen worden dat al het geld is gebruikt voor de opvang.



De vrouw verklaarde dat ze een deel in cash had betaald. Daar had ze een handgeschreven bonnetje voor ontvangen maar dat is ze kwijtgeraakt. Vanwege het ontbreken van een bonnetje en andere afschriften gaf de rechter de belastingdienst gelijk.



'Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager van kinderopvangtoeslag om te kunnen laten zien dat hij alle kosten voor kinderopvang heeft voldaan. Nu het bonnetje ontbreekt kan dat niet', schrijft de rechtbank.



Ook twijfelde de rechtbank aan de claim van de vrouw dat ze voldoende had gewerkt om aanspraak te kunnen maken op de toeslag. Gevolg is dat ze nu de volle som van ruim 17.000 euro moet terugbetalen.

13-03-2018 15:08:21 mithe

Lijkt mij een terechte uitspraak.



Ik snap ook niet waarom je de kinderopvang met cash zou betalen.



13-03-2018 15:10:37 stora

Ik vind 17.000 euro best veel geld voor kinderopvang.

13-03-2018 16:34:01 Sjaak

@stora : Als ze anders te pletter vallen is het niet te duur.

13-03-2018 16:36:21 stora

@Emmo ,

Dan snap ik dat kinderen te veel suiker en vet eten @Sjaak , ow, je krijgt het voor het gewicht.Dan snap ik dat kinderen te veel suiker en vet eten

13-03-2018 19:00:00 Mamatini

Die kinderopvang heeft toch ook een administratie waarin dan zal moeten staan dat deze mevrouw betaald heeft.

Als zij betaald heeft kan ze daar een uitdraai krijgen.

Ik geloof niet dat ze helemaal eerlijk is geweest

13-03-2018 21:07:28 TonK

@Mamatini : Quote:

Ik geloof niet dat ze helemaal eerlijk is geweest

Of; Ik geloof dat ze helemaal niet eerlijk is geweest. Of; Ik geloof dat ze helemaal niet eerlijk is geweest.

13-03-2018 22:12:55 botte bijl

@Mamatini :

inderdaad, als zij in haar recht staat, dan zal ze best ergens een uitdraai o.i.d. kunnen krijgen inderdaad, als zij in haar recht staat, dan zal ze best ergens een uitdraai o.i.d. kunnen krijgen

13-03-2018 22:17:02 stora

Maar serieus, vinden jullie 17.000 niet veel dan?

Ik ken mensen die van nog geen 1000 euro moeten rondkomen.



13-03-2018 22:19:26 botte bijl

@stora :

het is wel veel, maar als ook zij zo weinig inkomen heeft dan zal ze het toch wel in termijnen terug kunnen betalen? anders komen de kinderen onder de armoedegrens. het is wel veel, maar als ook zij zo weinig inkomen heeft dan zal ze het toch wel in termijnen terug kunnen betalen? anders komen de kinderen onder de armoedegrens.

13-03-2018 22:20:30 Mamsie

@stora : Voor één jaar kinderopvang? Het is bizar en ik geloof ook weinig van dit verhaal.

