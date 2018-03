Bolivia zet vlag van 200 kilometer (!) in bij grensconflict met Chili

Duizenden Bolivianen hebben gezamenlijk een blauw spandoek van bijna 200 kilometer uitgerold. Daarmee wil Bolivia aandacht vragen voor een grensconflict met Chili. De buurlanden steggelen over een strook land langs de Stille Oceaan.Bolivia raakte het gebied kwijt bij een oorlog in de 19e eeuw en is sindsdien afgesloten van de zee. De regering van het Zuid-Amerikaanse land wil dat Chili de grond teruggeeft, zodat het grondstoffen kan uitvoeren via de Stille Oceaan. Omdat Chili weigert, heeft Bolivia de zaak aangekaart bij het Internationaal Gerechtshof.