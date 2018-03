Een man die zelfstandig zijn kind opvoedde, verscheen plots niet meer op het werk. Toen deden zijn collega's iets dat iedereen aangrijpt

Andreas Graf zal zich het jaar 2016 niet vrolijk herinneren. Toch geeft dit verhaal ook veel hoop en laat het zien hoe mensen goed voor elkaar kunnen zijn. We hopen dan ook dat het veel mensen zal inspireren.De zoon van Andreas, de driejarige Julian leed in 2016 aan leukemie en moest enkele maanden in het ziekenhuis doorbrengen. Daar kwam nog bij dat zijn vrouw, hartpatiŽnte, aan het eind van dat jaar overleed. De verslagen vader gebruikte al zijn vakantiedagen om ieder moment door te brengen met zijn zieke zoon. Hij besloot zijn werkgever te vragen om onbetaald verlof en toen kwamen zijn collega's in actie.Werknemers van de firma Seidel waar Andres werkt, besloten iets geweldigs te doen voor de vader van het zieke jongetje. Maar liefst 700 medewerkers besloten overuren te maken zodat Andreas meer tijd met zijn kind kon doorbrengen.Ze werkten met zijn allen meer dan 3300 overuren bij elkaar. Directeur Andreas Ritzenhoff is zeer trots op de houding en inzet van zijn personeel. Sommige collega's werkten wel dertig uur extra.Andreas was zichtbaar geroerd door al deze hulp. Zo kon hij maximaal tijd doorbrengen met zijn zieke zoontje. We hopen dat hij heel snel beter wordt! Deel dit verhaal als je ook ontroerd bent.