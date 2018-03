Smartengeld geŽist voor gooien vieze onderbroek

Een agent eist 375 euro smartengeld van een 38-jarige Almeerder die zijn vieze onderbroek in zijn gezicht gooide. De verdachte stond vrijdag voor de rechtbank in Utrecht. Het OM steunt de eis van de agent.



De verdachte is een voormalig tbs'er. Hij werd vorig jaar in de zomer aangehouden omdat hij een vriendin had bedreigd. Die verstopte zich in de bosjes totdat de politie kwam. De Almeerder werd meegenomen naar het bureau, waar hij met de onderbroek gooide.



Het OM eist, naast de schadevergoeding voor de agent, ook een voorwaardelijke celstraf van 60 dagen tegen de Almeerder. De man hoeft van de officier van justitie niet de cel in omdat hij 'prijzenswaardig bezig is'. Zo is de verdachte hard aan het werk gegaan om zijn schulden af te betalen.



De man zelf zei zich te schamen voor zijn gedrag. Hij betreurt wat er gebeurd is. Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.

