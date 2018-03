Megascheetkussen uit Utrecht toch niet in Guinness Book of Records

UTRECHT - Het 7,5 meter grote scheetkussen dat vorig jaar in Utrecht werd gebouwd is toch niet de grootste ter wereld. Die eer komt toe aan een groep uit Amerika.Vorig jaar oktober deed schrijver Lucas Keijning de recordpoging op de Stadhuisbrug in het centrum van de stad. Hij liet het megascheetkussen maken om zijn nieuwste kinderboek te promoten.Keijning hoopte op een vermelding in het Guinness Book of World Records, maar vandaag werd bekend dat twee Amerikanen een nóg groter scheetkussen hebben gemaakt.Matt Funk en Lee Burgess uit de staat Georgia hebben in augustus al een scheetkussen met een diameter van 7,62 meter gemaakt, nét iets groter dus dan die van Keijning. Hun namen komen dan ook in het Guinness Book of Records.