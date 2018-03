Te lui om te schaatsen? Zo kan het ook

Een schaatser op een sloot achter de voormalige Bijlmerbajes had op zondag 4 maart een heel andere manier bedacht om zich over het ijs te bewegen. In plaats van zijn benen te gebruiken, hield de man een kettingzaag tegen het ijs om vooruit te komen.Kennelijk had de man ook last van de warmte, gezien hij alleen gehuld was in een boxershort en een muts. Of zijn nieuwe manier van schaatsen zal aanslaan is de vraag, erg veilig lijkt het niet. Foto