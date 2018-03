Vrouw ontdekt bebloede tand in zak nootjes: Ik heb twee of drie keer overgegeven

Een vrouw uit het Amerikaanse Ohio beet haar tanden bijna stuk op een vreemd object in een zak cashewnoten. Toen ze het voorwerp van dichterbij bekeek

"Ik huilde; ik heb twee of drie keer overgegeven, zei de vrouw tegen een lokaal televisiestation."Ik wed dat dit tutje ook gehuild heeft toen Trump President werd.. Sjonge jonge zeg

11-03-2018 11:04:11

Iets dergelijks is mij ook eens overkomen, nog niet zo lang geleden.

Maar toen bleek al heel snel dat het vreemde voorwerp afkomstig was van mijn eigen gebitsplaatje.

Dát was pas vervelend!