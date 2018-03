Kip legt reuzenei, met verrassing

Een Australische kip heeft een mega-ei gelegd. Het ding woog maar liefst bijna 180 gram. Zoals bij een echte Kinder Surprise zat er nog een cadeautje bij.Op de boerderij Stockman’s Eggs in Australië worden dagelijks 50.000 eieren gelegd, maar een ei van 180 gram had eigenaar Scott Stockmann nog nooit gezien. Toen hij het gigantisch ovaal openbrak, kon hij zijn ogen niet geloven. Er zat nog een ei in, een verrassing zoals bij een Kinder Surprise.Een Australische professor beweert dat de kip in kwestie aan stress leed. “Stress kan het proces van het ei leggen onderbreken, waardoor dit later pas weer doorgaat”, nuanceert hij. Ook in ons land bestaat het fenomeen. Een pluimveehouder uit Rotselaar vond in 2016 een ‘dubbel’ ei van 166 gram in zijn kippenhok.