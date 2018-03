Moeder laat kind met iPhone spelen, maar die blokkeert het toestel voor 48 jaar

In China heeft een peuter de gsm van zijn moeder voor vijfentwintig miljoen minuten vergrendeld. Dat deed hij door herhaaldelijk de verkeerde code in te voeren. Gelukkig voor de vrouw is een oplossing in zicht.



Een Chinese moeder liet haar tweejarig zoontje op haar iPhone naar foto’s kijken. Deze beslissing zou ze al snel betreuren. Toen ze even later de gsm terugnam, was die voor lange tijd geblokkeerd. De peuter had zo vaak een verkeerde toegangscode ingegeven dat het toestel voor 48 jaar vergrendeld was.



Om een iPhone zo lang te blokkeren, moet je al heel veel pogingen ondernemen. Vanaf het moment dat je zes keer probeert te ontgrendelen zonder succes, moet je één minuut wachten. Na tien pogingen moet je een uur geduld uitoefenen, maar hoeveel pogingen er nodig zijn om tot vijfentwintig miljoen minuten te komen, is niet duidelijk.



Gelukkig zal de moeder geen 48 jaar moeten wachten om haar gsm opnieuw te kunnen gebruiken. Ze kan gewoon haar toestel resetten. Het nadeel is wel dat alles wat erop staat verloren gaat. Daarom maak je best back-ups van je belangrijke bestanden.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: