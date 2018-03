Bewezen: schoonmaakmiddelen net zo schadelijk als roken

Zelfs bij huishoudens met een koelkast vol biologisch voedsel en een badkamer gevuld met ecologische beautyproducten, staan vaak heel wat giftige schoonmaakmiddelen onder de gootsteen. Maar daar zou weleens snel verandering in kunnen komen. Nieuw onderzoek toont immers aan dat het regelmatig gebruik van schoonmaakmiddelen even schadelijk is voor je gezondheid als roken.



Alsof het schrobben van je badkamer al niet erg genoeg is, blijkt uit een nieuw onderzoek, gepubliceerd in het tijdschrift American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, dat giftige schoonmaakmiddelen ook de kans op ademhalings- en longproblemen drastisch verhogen. De onderzoekers van de Universiteit van Bergen in Noorwegen volgden daarvoor meer dan zesduizend personen gedurende twintig jaar. Wat opviel is dat de negatieve effecten alleen bij vrouwen vastgesteld werden.



Zo zagen vrouwen die beroepsmatig schoonmaken, de grootste negatieve invloed op hun longen, die zelfs te vergelijken is met twintig jaar lang twintig sigaretten per dag roken. Daarna volgden de vrouwen die vaak thuis in de weer zijn met allerhande schoonmaakmiddelen. Vrouwen die amper schoonmaakten, liepen het minst schade op.



Reden te meer om je mannelijke wederhelft eens wat vaker te laten schoonmaken - of ecologische reinigingsmiddelen in huis te halen.

