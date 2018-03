Wietse wist niet wat hij zag: Staat daar nu een auto in de Waddenzee?

Middenin de Waddenzee is een verlaten grijze auto gevonden. Hoe die daar is gekomen en wie de eigenaar is, is een groot mysterie. Rijkswaterstaat kan de actie niet waarderen."Wat drijft daar nu in het Wad? Huh! Het is een auto!" De Fries Wietse kon zijn ogen niet geloven toen hij tijdens een fietstochtje in de Sint Jacobiparochie de auto middenin de Waddenzee zag staan.Hoe kan dit?Volgens omwonenden is er dit weekend geprobeerd om met de auto het ijs op te rijden. Waarschijnlijk is de auto toen vast komen te zitten. De auto staat honderden meters uit de kust. Bij hoogwater is er niets van de auto te zien. Maar bij laagwater komt de auto boven water.Rijkswaterstaat ging proberen woensdag de auto te bergen. Dat moest gebeuren als het water laag staat. Een lastige klus, omdat de auto helemaal vaststaat in het slik, laat een woordvoerder van Rijkswaterstaat weten.Rijkswaterstaat is niet te spreken over de actie. "We vinden van alles in de Waddenzee, maar dit hebben we nog nooit meegemaakt. Dit is een heel kwetsbaar gebied waar geen auto's mogen komen. We willen niet dat er olie lekt in de Waddenzee. We waren er echt even stil van. De politie is ook op de hoogte gebracht."