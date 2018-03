Duiker zwemt niet tussen vissen, maar tussen de plastic troep

De Britse duiker Rich Horner wist niet wat hij aantrof, toen hij drie dagen geleden ging duiken in de buurt van het Indonesische eiland Bali. Hij zwom niet tussen de vissen, maar tussen al het plastic.En beelden die hij tijdens het duiken maakte, zette hij online.De video is gemaakt bij Manta Point, een bekende duikplek in IndonesiŽ die ook veel gebruikt wordt door reuzenmanta's, roggen die wel zeven meter breed kunnen worden. Op de video is nu maar ťťn manta te zien en is vooral plastic zichtbaar. "Plastic zakken, plastic flessen, plastic bekers, plastic zakjes, meer plastic zakken. Zoveel plastic!", schrijft hij op Facebook.Horner duikt wel vaker op deze plek. Meestal ziet hij een paar plasticwolken en wat willekeurig verspreid plastic, dat zich op die plek verzamelt door de stroming. "Maar ik heb nooit eerder iets gezien op deze schaal", schrijft hij. Een dag later was het plastic weer weg, maar niet verdwenen. Horner: "Het plastic reist verder naar de Indische Oceaan, om daar langzaam af te breken in kleinere stukjes plastic."