Papa laat zoontje lopen in gietende regen nadat hij geschorst werd voor pestgedrag

Het zoontje van Bryan Thornhill mag voortaan niet meer met de schoolbus naar school. De 10-jarige jongen is namelijk geschorst nadat hij een medeleerl

Jammer dat het gefilmd en verspreid moet worden. Dat is eveneens pesten. Verder is het natuurlijk een prima straf.

De straf is prima. Mensen die beter menen te weten, hoe leer je kinderen anders pesten af? Laatste edit 08-03-2018 16:20

08-03-2018 20:26:02

Het raarste aan het artikel is wat mij betreft dat een gezonde jongen van 10 jaar voor een afstand van anderhalve kilometer gewend is om met de bus te gaan. Dat is een kwartiertje lopen!